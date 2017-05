Famille Avelot : l’exil puis le métissage

Gabriel Avelot a commis plusieurs vols et a subi de légères peines de prison avant d’être condamné, en 1862, aux travaux forcés pour huit ans. Le jeune serrurier refait donc sa vie et devient père de famille. Une famille qui fait souche en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs. Emile Jean-Baptiste Paul Avelot porte les mêmes prénoms que son père et son grand-père, et aucun d’entre eux, semble-t-il, ne connaissait la véritable histoire de la famille. La vie de Gabriel, l’arrière-grand-père d’Emile, est encore très mystérieuse, mais au moins sait-il maintenant comment elle commence.