Famille Barket : le goût du travail et la passion du vélo

Ben Rabah Barket fait partie des plus de 2 000 Arabes condamnés aux travaux forcés et envoyés au bagne. Il compte aussi, sans aucun doute, parmi les plus pauvres de sa communauté à Nessadiou. Mais à peine deux générations plus tard, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants participent au développement économique et au rayonnement sportif de la Nouvelle-Calédonie. Réunie pour l’occasion, une partie de la descendance de l’ancien forçat fait appel à sa mémoire.