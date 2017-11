« La compétition, c’est faire des choix, assurer la gagne »

Sport. On a beau être prévenu, le gabarit de Teddy Riner ne peut qu’impressionner. Tout comme la bonhomie et le franc-parler avec lesquels il a répondu à nos questions. Le multiple champion du monde et olympique de judo, invaincu depuis 144 combats, a remporté son dernier titre il y a neuf jours, à Marrakech. Et derrière son physique de colosse, il y a un mental d’acier et une dose de travail ahurissante. Mais toujours, semble-t il, avec le sourire.