Minijeux du Pacifique : 142 athlètes calédoniens convoqués pour le Vanuatu

Omnisports. Si on met de côté le football féminin, le netball et le basket à 3 contre 3, disciplines où il n’existe pas de championnat en Calédonie, la sélection du Caillou sera présente dans tous les sports à l’occasion des 10es Minijeux du Pacifique, du 2 au 15 décembre, au Vanuatu. Sur place, les Cagous seront logés au même endroit que les Samoans et que les Papous. Au total, la compétition devrait accueillir environ 1 500 athlètes venus de 24 territoires différents.