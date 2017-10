Bourail. Franc succès et beaucoup d’intérêt du public pour les deux journées portes ouvertes de l’archéologie organisées vendredi et samedi par la direction de la culture de la province Sud sur le domaine de Déva. Les 165 personnes qui ont fait le déplacement ont pu découvrir la nécessité de l’archéologie préventive et échanger avec les archéologues.