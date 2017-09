La Foa. Samedi, la communauté wallisienne et futunienne a organisé une journée culturelle placée sous le signe du partage et de la rencontre, sur l’esplanade de l’église Saint-Vincent-de-Paul. L’objectif était de récolter des fonds pour refaire le clocher de l’édifice, détruit lors du dernier cyclone, et de préparer un futur pèlerinage à Futuna.