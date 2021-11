Confinement strict des week-ends : commerçants et restaurateurs dans l’incompréhension

"Nous ne comprenons pas." Réunis sous l’égide du Medef, Fédération du commerce, Syndicat des commerçants et Syndicat des restaurateurs ont exprimé, vendredi 5 novembre, lors d’une conférence de presse commune, leur incompréhension et leur colère face à la prolongation du confinement strict des deux prochains week-ends, "alors que les indicateurs sanitaires montrent le recul de l’épidémie de Covid-19", soulignent-ils.

Protocole sanitaire

Une décision vécue d’autant plus injustement que "les commerçants ont mis en place toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité de leurs employés et des consommateurs : masque, gel, distanciation sociale, limitation du nombre de clients, isolement des produits…"

Des restrictions horaires dont ils observent aussi les effets pervers, notamment, puisque les consommateurs se concentrent sur le samedi matin.

L’inquiétude des professionnels est d’autant plus grande qu’ils n’ont pas de visibilité sur les prochaines semaines, cruciales pour eux, alors que se profile aussi l’échéance référendaire. "La période des fêtes de Noël est la plus importante pour la plupart des commerçants et représente entre 20 et 60 % du chiffre d’affaires de l’année", rappellent-ils tout en déplorant l’absence totale de communication avec le gouvernement.

