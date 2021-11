Poindimié : deux élèves positifs à la Covid, la situation sous contrôle

Les parents d’élèves du collège Raymond-Vauthier, à Poindimié, ont reçu un SMS ce matin les informant de la détection de "2 cas de covid avérés, qui sont des élèves. Les cas contacts ont été isolés et testés. La situation est sous contrôle."

Selon Patrice Schmitt, le principal, la situation est "circonscrite". Un protocole, très strict, a permis de détecter dès vendredi deux élèves potentiellement malades. "Ils ont été isolés et leurs parents sont venus les récupérer et les isoler le temps de leur faire subir un test PCR, explique le principal. Les contacts traceurs (deux enseignants) ont ensuite été chargés d’identifier les cas contacts, qui ont, à leur tour été isolés et testés." Si ces deux élèves ont été positifs, les cas contacts, une douzaine, ont tous été testés négatifs, ajoute le chef d’établissement.

"La situation est parfaitement sous contrôle", tient à rassurer le principal, qui se félicite du bon fonctionnement du protocole et du fait que "parents et personnel ont joué le jeu, tout le monde s’est parfaitement coordonné".

L’établissement reste donc ouvert dans les conditions en vigueur depuis la réouverture, avec gestes barrières et mesures habituelles.