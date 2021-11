Cinq élus du Congrès réclament la fin de l’obligation vaccinale

Cinq élus du Congrès de sensibilités différentes réclament, à titre personnel, l’abrogation de l’obligation vaccinale. Pierre-Chanel Tutugoro (Union calédonienne1), Viriginie Ruffenach (Rassemblement-Les Républicains2), Omayra Naisseline (Dynamique autochtone1), Milakulo Tukumuli (Éveil océanien1) et Guy-Olivier Cuenot (Rassemblement national2) ont signé un communiqué commun réclamant la levée de cette mesure votée à l’unanimité début septembre.

Un "signal fort"

Selon les cinq élus, "l’objectif de ce texte était alors de donner un signal fort à la population concernant l’importance de se faire vacciner pour se protéger", quand "moins de 20 %" de la population était vaccinée. Ils considèrent qu’aujourd’hui les indicateurs sanitaires ne légitiment plus cette obligation. "Le service de réanimation de l’hôpital ne compte plus que quinze personnes et 61 % de la population totale a reçu un schéma vaccinal complet", énumèrent-ils.

Les cinq élus ont déposé une proposition de délibération dans ce sens. Le 29 octobre, le Congrès a déjà voté le report des sanctions au 31 décembre.

Note :

1 Pierre-Chanel Tutugoro (Union calédonienne), Omayra Naisseline (Dynamique autochtone) et Milakulo Tukumuli (Éveil océanien font partie du groupe UC-FLNKS et Nationalistes et Éveil océanien du Congrès

2 Viriginie Ruffenach (Rassemblement-Les Républicains) et Guy-Olivier Cuenot (Rassemblement national) sont membres de l’Avenir en confiance au Congrès.