Deux personnes en réanimation, un taux d’incidence qui continue de grimper

Dans son nouveau bilan sanitaire, le gouvernement fait état de deux personnes en réanimation, et 30 en unité Covid, soit cinq de plus par rapport au dernier bulletin, diffusé vendredi 4 février. Dans les dernières 72 heures, 2 848 nouveaux cas positifs ont été confirmés, ce qui porte à 10 252 le nombre de cas actuellement actifs en Nouvelle-Calédonie et le taux d’incidence cumulé sur 7 jours glissants à 2 792 pour 100 000 habitants.

La vaccination au ralenti

Aucun décès supplémentaire n’est à déplorer, on compte donc toujours 284 personnes décédées des suites de la Covid depuis le 9 septembre 2021.

La vaccination continue de baisser, avec seulement 677 doses injectées au cours des dernières 48 heures. À noter toutefois qu’aucune vaccination ne se fait le dimanche.