Fin du confinement strict, réouverture des nakamals, sas sanitaire… Ce qu’il faut retenir des annonces du 10 novembre

Le porte-parole du gouvernement Yannick Slamet a annoncé des "bonnes nouvelles", mercredi 10 novembre. L’exécutif a décidé d’étendre les mesures de confinement adapté les prochaines semaines. "Compte tenu de l’évolution des indicateurs sanitaires, le confinement strict du week-end est supprimé. L’intégralité du week-end du 11 novembre sera donc soumise au confinement adapté", précise Yannick Slamet.

Le confinement adapté sera appliqué tout au long du week-end, avec quelques aménagements. Le haut-commissaire de la République pourrait interdire la vente d’alcool pour ce week-end, précise Yannick Slamet.

Confinement adapté

Les taxi-boats pourront débarquer leurs clients sur les îlots, s’ils possèdent le pass sanitaire. Les plaisanciers ne pourront pas s’y rendre avec leur propre bateau. Cette mesure sera appliquée dès la publication de l’arrêté au Journal officiel.

Les motifs de déplacements autorisés restent les mêmes. La circulation et la promenade sont limitées à trois heures. Les nakamals, les bars, discothèques, les salles de concerts, les compétitions sportives et les rassemblements de plus de quinze personnes seront toujours interdits pendant le week-end de quatre jours.

Assouplissements à partir du 15 novembre

Le couvre-feu restera en vigueur la semaine prochaine, mais sera reporté à 23 heures. Les déplacements seront interdits entre 23 heures et 5 heures, sauf pour se rendre au travail ou pour une urgence médicale. Les motifs de déplacements seront par contre supprimés en dehors du couvre-feu. Les sorties ne seront plus limitées à trois heures.

Les nakamals et les bars vont pouvoir rouvrir avec le pass sanitaire, lundi 15 novembre. Les places seront limitées aux places assises pour "éviter la propagation du virus". Les mesures sont aussi allégées pour les rassemblements. Ils ne seront plus limités à 15 personnes, mais à 30 personnes. Les gîtes et les hôtels pourront accueillir à nouveau du public à partir du 15 novembre.

Motifs impérieux

Les motifs impérieux ne sont plus nécessaires pour venir en Nouvelle-Calédonie. Cependant un sas sanitaire est toujours en vigueur. Les voyageurs devront respecter une quarantaine à domicile et être testés à la fin de leur isolement. Les vols internationaux vont être augmentés dans les prochaines semaines.