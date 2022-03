Fin du pass sanitaire et de nombreuses autres contraintes dès lundi

L’usage du pass sanitaire est supprimé dans la plupart des établissements

Le pass sanitaire n’est donc plus nécessaire pour accéder aux salles de cinéma ; théâtres et salles de spectacle ; musées et établissements culturels ; bibliothèques et médiathèques ; installations sportives, salles de sport ; restaurants ; débits de boissons et bars ; discothèques ; nakamals ; salles de jeu, casinos et bingos ; salles de conférences et de séminaires ; parcs et établissements de plein air ; aquarium ; évènements organisés par un professionnel de l’évènementiel.

Qu’est-ce qui reste soumis au pass ?

L’accès aux établissements accueillant des personnes fragiles reste limité. Les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un de leurs proches dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (hôpitaux, dispensaires, maisons de retraite) doivent présenter l’un des justificatifs suivants : un pass sanitaire valide (ou un certificat de vaccination Covid) ; le résultat négatif d’un test réalisé de moins de 24 heures ; un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid.

Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les établissements concernés, lorsqu’elles sont en contact avec les usagers.

Le port du masque restreint

Le port du masque est obligatoire en intérieur, mais seulement à partir de 18 ans (et non plus 11 ans).

Les rassemblements ne sont plus contraints

Les rassemblements, manifestations ou réunions, d’ordre amical, familial ou coutumier, tout comme les cérémonies religieuses ne sont plus limités en nombre.

À noter que toutes les manifestations sportives et nautiques sont autorisées.

Les navires de pêche et de plaisance sont à nouveau autorisés à faire escale

Les navires de pêche, les navires spéciaux et les navires de plaisance sont à nouveau autorisés dans les eaux calédoniennes, sans dérogation. L'escale n'est plus limitée au port autonome. Les

personnes présentes à bord sont autorisées à débarquer à terre (conditions d'entrée identiques aux passagers aériens, et test obligatoire 48 heures après l'arrivée).

En revanche, la navigation dans les eaux intérieures ou territoriales de la Nouvelle-Calédonie reste interdite pour les navires transportant des passagers, sauf en cas de dérogation. Les personnes présentes à bord ne sont donc toujours pas autorisées à débarquer à terre.

Tous les voyageurs sont soumis à un test 48 heures après leur arrivée

Toute personne de plus de 12 ans entrant par voie maritime ou aérienne en Nouvelle-Calédonie est soumise à un test PCR ou antigénique deux jours après son arrivée.

Le formulaire de recensement est quant à lui supprimé pour tous les voyageurs.

Par ailleurs, toute personne de 12 ans ou plus ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet, d'un

certificat de rétablissement, ou d'une contre-indication médicale reconnue doit fonder son déplacement sur un motif impérieux d'ordre personnel, familial ou de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il doit se munir des documents permettant de le justifier (voir tableau ci-après), à présenter à l'embarquement.









Prudence au travail

Le télétravail n'est plus à privilégier, mais les mesures barrière sont rigoureusement appliquées. Les personnes doivent disposer d'un espace de travail garantissant le respect des mesures de distanciation sociale, sauf si l'activité professionnelle ne le permet pas. L'employeur fournit aux personnes présentes les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de l'activité professionnelle, notamment la solution hydroalcoolique. Les réunions via des moyens de communication électronique sont privilégiées. À défaut, elles se tiennent dans le respect des mesures barrière.