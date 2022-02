Gil Brial et Philippe Blaise demandent le retrait de la septaine obligatoire à l’arrivée en Nouvelle-Calédonie

Dans un courrier adressé à Louis Mapou vendredi, Philippe Blaise et Gil Brial, respectivement premier et deuxième vice-présidents, demandent le retrait du dispositif de septaine à l’arrivée à La Tontouta "au regard du taux d’incidence actuel, supérieur à celui de la Métropole " ainsi que la mise en place rapide du pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie qui avec "le respect des gestes barrières sont des mesures efficaces qui permettent à l’ensemble des Calédoniens de pouvoir vivre quasi normalement en cette période de pandémie. Avec omicron, les cas contacts et les personnes asymptomatiques doivent pouvoir exercer librement leur profession dans le respect des gestes barrières."

Manque de concertation

Les deux responsables déplorent également " l’absence de concertation et de communication de votre gouvernement sur ce sujet sensible. Cela encourage dangereusement la propagation de rumeurs infondées mais aussi de la banalisation de cette pandémie, dont les conséquences sont pourtant dramatiques. " Les élus regrettent également que depuis plusieurs semaines, aucune réunion n’ait eu lieu avec les mairies et les provinces pour évoquer la crise sanitaire. " Faute de rencontre, nous vous transmettons donc notre philosophie".