Manifestation contre l’obligation vaccinale : les explications du haussariat

À l’appel d’une quinzaine de collectifs "entendant protester contre la délibération n°44/CP portant obligation vaccinale ", la manifestation qui s’est tenue ce matin à Nouméa a regroupé " un peu moins de deux mille manifestants " entre le rond-point Berthelot et l’intersection avec la rue Austerlitz, indique le haussariat, en rappelant que " le Conseil d’État a jugé en 2020 que la liberté de manifester ne pouvait être supprimée, y compris en temps de confinement ".

Pour le haut-commissariat, "ces différents collectifs se sont conformés aux dispositions du décret-loi de 1935 réglementant le droit à manifester." A savoir une demande au représentant de l’État plus de 72 heures à l’avance, le déploiement d’un service d’ordre interne "pour faire respecter le périmètre autorisé, l’horaire du rassemblement, et le respect des mesures sanitaires (port du masque) sur site". Le rassemblement a été dispersé à partir de 11h30, et " la dislocation a été sécurisée par les effectifs de la police et de la gendarmerie nationale, renforcés par la police municipale de Nouméa en lien avec le service d’ordre qui l’a coordonnée ", précise le communiqué.

En début d’après-midi, Le Rassemblement – Les Républicains s’est dit " profondément choqué " de la tenue de cette manifestation. Le mouvement " déplore vivement l’autorisation de manifester délivrée aux " antivax " par le haut-commissariat et fait part de son incompréhension totale de cette décision", en plus d’appeler " les autorités responsables à la cohérence et au courage d’assumer les décisions nécessaires à la protection de tous".