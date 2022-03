La quatrième dose désormais autorisée à partir de 80 ans

Les personnes âgées de 80 ans et plus sont désormais éligibles à la deuxième dose de rappel de vaccin à ARN messager comme le Pfizer-BioNTech.

Cette quatrième dose de rappel est possible à partir de trois mois après l’injection du premier rappel. Cependant, pour les personnes infectées par la Covid-19, plus de trois mois après leur premier rappel, un deuxième rappel n’est pas nécessaire.

"La protection conférée par le vaccin diminue avec le temps et plus rapidement chez les plus de 80 ans. Il est donc nécessaire de leur apporter une protection supplémentaire, indique le gouvernement par voie de communiqué. Malgré la baisse du taux d’incidence, le virus continue de circuler : les personnes les plus fragiles, dont l’immunité est plus faible, doivent rester vigilantes."