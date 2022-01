La vaccination va s'ouvrir aux enfants de 5 à 11 ans

Le Caillou emboîte le pas à la Métropole. Mercredi dernier, le gouvernement collégial a décidé d'autoriser l'ouverture de la vaccination contre la Covid-19 aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Une information que l'exécutif n'a communiqué officiellement que ce lundi soir.

"Il fallait d'abord laisser le temps à la direction opérationnelle pour que tous les responsables d'institutions, dont les maires, soient mis au courant et puissent s'organiser car ce n'est pas une décision anodine", justifie le porte parole du gouvernement, Yannick Slamet.

Deux centres de vaccination

Ainsi, l'objectif fixé par les autorités est de pouvoir administrer les premières injections à compter du lundi 10 janvier. La vaccination pour ce jeune public ne sera possible, dans un premier temps du moins, que dans deux centres (la Cafat du Receiving et le le centre de santé de la famille de Montravel). Et ce, uniquement sur rendez-vous.

Une dose spécifique

Car le procédé est différent que pour les adultes. Il s'agit d'un vaccin pédiatrique du laboratoire Pfizer correspondant à un tiers de la dose habituelle. En revanche, comme pour les autres publics, il implique d'être administré à deux reprises à 21 jours d'intervalle.

A noter qu'en en cas d'infection par le virus, un délai de 2 mois doit être respecté. L'enfant recevra une seule dose de vaccin sur présentation d'une preuve d'infection de plus de 2 mois.

Aucune obligation

Cette vaccination destinée aux enfants ne se fera que sur la base du volontariat et sa prescription ne pourra être réalisée que par un médecin. Les autorités la recommandent en particulier aux mineurs fragiles, notamment à ceux présentant des facteurs de comorbidités. Ainsi qu'aux mineurs vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée ou porteuse de maladies graves.

"Devant le risque d'une reprise très rapide de l'épidémie et du fait de la vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans, la classe d'âge des 5 à 11 ans est désormais celle qui pourrait enregistrer le taux d'incidence le plus élevé, indique le gouvernement par voie de communiqué. En Métropole, la campagne de vaccination est ouverte depuis le 22 décembre 2021 à cette classe d'âge, conformément à l'avis de la haute autorité de santé, de Santé publique France, du Conseil consultatif national d'éthique et du Comité d'orientation de la stratégie vaccinale."

D'ici fin janvier, l'exécutif souhaite également proposer cette vaccination sur rendez-vous au CHN de Koné.