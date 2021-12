Le Congrès vote contre le retrait de l’obligation vaccinale

Les élus du Congrès ont voté ce mardi matin contre la proposition de délibération d'abrogation de l'obligation vaccinale qui doit entrer en vigueur au 31 décembre.

Pour mémoire, cette proposition a été déposée le 19 novembre par cinq élus de tous bords : Virginie Ruffenach, Omayra Naisseline, Pierre-Chanel Tutugoro, Milakulo Tukumuli et Guy-Olivier Cuenot. Or l'assemblée, qui avait voté à l'unanimité l'obligation le 3 septembre, ne parle plus d'une voix sur ce sujet.

Consensus rompu

Le consensus est rompu, au-delà des sensibilités politiques. Puisque des élus d'un même groupe (notamment au sein de l'Avenir en confiance) ont exprimé des positions radicalement différentes.

Dans le détail, 30 élus se sont exprimés contre l'abrogation, 22 élus ont voté pour et deux se sont abstenus.

Encore deux propositions doivent être débattues, dont la proposition de report de cette obligation au 28 février.