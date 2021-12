Sept nouveaux cas probables du variant Omicron

Sept nouveaux cas " suspects " ou " possibles " du variant Omicron ont été dénombrés dans l’entourage des deux personnes contaminées, dont les tests se sont révélés positifs, le mardi 21 décembre.

Tous ces nouveaux cas sont sous la surveillance des autorités sanitaires qui précisent qu’aucun cas strictement local n’a, pour l’heure, été décelé.

Concernant les deux personnes qui ont été détectées probablement positives à ce nouveau variant la semaine dernière, la confirmation par un laboratoire métropolitain qu’il s’agit bien d’Omicron n’est pas attendue avant le mardi 5 janvier.

60 personnes contact

Dans le détail, parmi la soixantaine de personnes contact qui ont été immédiatement identifiées, isolées à leur domicile et testées, il a été dénombré trois cas " suspects " et quatre cas " possibles " d’Omicron, indique le gouvernement. Il s’agit de cinq cas importés et de deux cas liés à des cas importés (de l’entourage familial direct des personnes infectées).

Six nouveaux cas à l’arrivée à la Tontouta

Par ailleurs, six cas positifs détectés à l’arrivée de vols Tokyo-Nouméa des 24, 26 et 28 décembre sont connus depuis mercredi sans qu’il soit actuellement possible de déterminer s’il s’agit du variant Delta ou Omicron.

Un protocole encore plus exigeant a été établi pour le personnel navigant.

Pour le moment, ne sont dénombrés que des cas " suspects " ou " possibles " du variant Omicron. Si tous les cas connus sont des cas " importés " ou liés à des cas importés, "la situation peut cependant évoluer très rapidement et il ne sera plus possible de contenir les cas ", avertit le gouvernement, qui ajoute : " de ce fait, la vague pressentie d’Omicron nécessite d’accélérer la vaccination et les doses de rappels afin de protéger la population et de minimiser l’absentéisme qui pourrait fragiliser toute la Nouvelle-Calédonie. "

Précision

Un " cas suspect " est une personne présentant un test PCR Covid-19 positif et un lien avec un voyage hors du territoire ou un voyageur positif.

Un " cas possible " est une personne présentant un test PCR Covid-19 positif et une analyse par criblage permettant de déterminer qu’il ne s’agit pas du variant Delta.

Un " cas confirmés " est une personne présentant un test PCR Covid-19 positif et un séquençage Omicron (réalisé en Métropole, pour le moment).

Un " cas importé " est un cas identifié à son arrivée en Nouvelle-Calédonie.

Un " cas local lié à des cas importés " est une personne contact des cas importés.

Un " cas local sans lien avec des cas importés " est un cas dont la chaîne de transmission ne permet pas de les rattacher à un cas importé. Il constitue le début de la chaîne de transmission dans la population locale à l’origine d’une nouvelle crise