Trois décès supplémentaires, "oui, on doit malheureusement faire des choix" entre certains patients

Isabelle Champmoreau et Erick Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie se sont présentés à la conférence de presse du gouvernement afin de faire un point sur l’enseignement en Nouvelle-Calédonie. Le docteur De Greslan est lui en charge de faire le point sur la situation sanitaire.

Sanitaire :

Dimanche, trois décès supplémentaires ont été déplorés, ce qui porte à 25 morts de la Covid depuis le début de la crise. 3 603 cas ont été détectés. 39 patients sont en réanimation.

159 personnes sont actuellement accueillies dans les "hospitels".

"La Calédonie est divisée par un défaut de compréhension, explique le docteur De Greslan. Le bilan du CHT est édifiant car nous avons ouvert plus de 320 lits covid, 260 sont occupés par des patients. Nous n’avons pas les moyens de faire sortir ces patients. Nous avons consommé en 24 heures la totalité d’une semaine d’oxygène."

Six patients ont pu sortir de réanimation, tous vaccinés. " Nous avons triplé les gardes ce week-end. C’est une activité énorme au CHT, un dévouement énorme. Il faut que la population comprenne la gravité de la situation."

" La Covid donne des symptômes respiratoires qui peuvent passer inaperçus. Quand vous êtes malades du Covid, demandez aux gens autour de vous." Le médecin conseille de se rendre dans une unité de proximité Covid (où l’on retrouve un médecin, la possibilité de se faire tester ou vacciner) et d’appeler son médecin traitant. Les personnes peuvent également se présenter dans les "hospitels" en cas de doute.

"Ne restez pas seul chez vous avec des difficultés respiratoires s’il vous plaît."

Le CHS a également mis en œuvre une structure de fin de vie à domicile. Un numéro dédié va être créé pour les médecins.

"On a besoin de travailler le retour à domicile et le retour post-Covid, indique également le docteur. Nous avons besoin que les infirmières libérales créent un réseau. Elles peuvent se manifester en contactant la Dass sur alerte.dass@gouv.nc."

"On ne peut pas surveiller tout le monde, on a besoin de toute la population. Il faut de la solidarité. Tout le monde doit être pris en charge."

"Les seules personnes qui ont des durées courtes de séjours à l’hôpital sont des personnes vaccinées. Il faut quinze jours après la première injection pour avoir 50 % d’immunité."

" On est déjà obligés de faire des choix de patients. Certains patients non-vaccinés et présentant trop de comorbidités. Il y a un travail pour accompagner chaque médecin, chaque famille. Mais effectivement, on doit faire des tris. "

Enseignement :

Erick Roser, vice-recteur : " il y a eu une meilleure réactivité de notre part, les cours sont disponibles en version numérique ou ce sont des photocopies placées dans ces pochettes. En moyenne 55 % des élèves ont reçu leur cours en pochette. 80 % en collège. "

"Il y a également eu un meilleur calibrage du travail. Nous avons proposé des activités qui soient raisonnablement faisables en autonomie."

"Il y a un suivi personnalisé avec un lien fréquent pour repérer les difficultés scolaires mais également sociales ou psychologiques". A ce jour 95 % des élèves sont en situation de suivre les formations. 5 % sont actuellement injoignables.

4 200 élèves ou étudiants ont bénéficié d’un forfait mobile ou internet grâce à la participation de l’OPT.

050016 : le numéro vert pour répondre aux interrogations des parents

Isabelle Champmoreau indique que " les vacances seront avancées de deux semaines. Une semaine de vacances correspond à la dernière semaine de confinement. Pour être claire, après le confinement, elles auront lieu du 4 au 10 octobre".

Cela devrait permettre de retrouver un temps supplémentaires pour la préparation du brevet et du bac.

"Nous avons raccourci l’année d’une semaine. La fin est des cours est fixée au 10 décembre."

La vice-présidente indique que les vols de Métropole vers La Tontouta vont reprendre. Les personnes concernées par les annulations vont être replacées au plus tard début octobre. "Dans les semaines à venir, on a de la place dans les avions pour rattraper les retards", assure Isabelle Champmoreau.