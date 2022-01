[VIDÉO] La vaccination des 5-11 ans a commencé à Nouméa

Remise d’un diplôme de " super héros ", feuilles de coloriage à disposition, encouragements en veux-tu en voilà… Au centre de santé de Montravel, le personnel est aux petits soins pour recevoir les premiers enfants de 5 à 11 ans vaccinés contre la Covid-19. Une nouvelle étape de la campagne qui a commencé cette semaine.

Dans un premier temps, la vaccination de ces mineurs n’est possible que sur rendez-vous et uniquement à Montravel et à la Cafat du Receiving. Car le procédé est différent de celui des adultes.

Aucune obligation n’est à l’étude pour les enfants. Néanmoins, les autorités recommandent tout particulièrement ces injections aux mineurs fragiles, notamment à ceux présentant des facteurs de comorbidité. Ainsi qu’aux enfants vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée ou atteinte d’une maladie grave.

Découvrez notre reportage vidéo à Montravel et les explications du Dr Thierry Chhuy :