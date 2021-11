L’Isee enregistre deux fois plus de décès pendant la crise sanitaire

L’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (Isee) a comparé le nombre de décès entre octobre 2021 et un mois "hors Covid". 250 personnes sont mortes en 2021, soit "le double de la moyenne observée habituellement", selon l’Isee. Sur les cinq dernières années, de 2015 à 2019, en moyenne, en octobre, 126 morts ont été enregistrés.

"En octobre 2021, 66 % des décès enregistrés se sont produits en milieu médicalisé (hôpital ou clinique), 17 % à domicile et 2 % dans un autre lieu", précise l’Institut. Ce sont les 50-69 ans les plus touchés par cette surmortalité. Le nombre de décès de cette catégorie d’âge a été multiplié par 2,4, ajoute l’Isee.

Plus de morts en province Sud

Le nombre de morts en province Sud a "plus que doublé". Il a grimpé de 104 % en 2021. Les deux autres collectivités enregistrent des hausses moins importantes.

Le rapport de l’Isee compare aussi le mois de septembre durant la crise sanitaire. 310 personnes sont mortes en septembre 2021. Le nombre de décès a augmenté de 144 % "par rapport à un mois de septembre moyen hors Covid". Cette hausse "s’est ralentie autour de 98 % pour les décès du mois d’octobre".

Ces chiffres englobent toutes les causes, Covid et autres. L’Isee précise que ces données sont provisoires, en raison des délais de déclaration des décès pendant la crise sanitaire et le confinement.