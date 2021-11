Covid : l’État verse une subvention de 4,8 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie

Sur demande du président de gouvernement Louis Mapou, l’État a versé, ce jeudi, une subvention de 4,8 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie, indique, ce samedi, par communiqué le haut-commissariat. Et ce, "afin d’accompagner le gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire majeure et dans la fin de l’exercice budgétaire 2021".

Ce nouvel engagement financier de l’État vise à couvrir les dépenses liées à la crise sanitaire en cours depuis deux mois : réquisition des hospitels pour accueillir certains malades, frais liés à la campagne de vaccination, équipement du territoire en oxygénothérapie, envoi de personnels de renfort (soignants, militaires, etc.), reconstitution des stocks de produits pharmaceutiques et d’hygiène des établissements médicaux, etc. "Autant de dépenses venues grever le budget 2021 de la Nouvelle-Calédonie", indique le haut-commissariat.

Depuis le début de la pandémie de la Covid, l’État rappelle par ailleurs qu’il avait déjà versé au gouvernement deux subventions de respectivement 400 millions de francs (en 2020, au titre des frais de quatorzaine des personnels d’État), et de 10 milliards de francs (en octobre 2021 pour couvrir les frais liés aux mesures de maintien du caractère Covid-free du territoire).