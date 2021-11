Le Medef s’inquiète de "la prochaine hausse de la TGC"

Le Mouvement des entreprises de France (Medef) s’inquiète de la réforme de la taxe générale à la consommation.

Dans un communiqué diffusé jeudi, la branche calédonienne du syndicat patronal se dit "vivement préoccupée par l’annonce de la très prochaine hausse de la TGC" et "appelle à ce que les acteurs économiques soient concertés lorsque les entreprises sont concernées au premier chef".

"L’économie calédonienne traverse une période très difficile comme le montre l’évolution inquiétante des chiffres du chômage. La hausse de la TGC va lourdement peser sur le pouvoir d’achat des Calédoniens, entraînant inévitablement une baisse de la consommation qui est pourtant le premier moteur de notre économie", déclare le Medef-NC, regrettant que "la solution retenue est une nouvelle fois d’alourdir les prélèvements obligatoires, alors que, triste record du monde, ils représentent déjà plus de 57 % du PIB, sans qu’aucune piste de réduction des dépenses publiques ne soit même évoquée".

L’organisation patronale présidée par Mimsy Daly réclame au gouvernement "d’indispensables mesures d’accompagnements" et prend deux exemples : "le secteur du bâtiment, déjà tristement sinistré, va subir une hausse de 6 % à 11 % du taux sur l’immobilier neuf renchérissant d’autant le prix final payé par le consommateur" et "le taux applicable au secteur des services va bondir de la même manière, ce qui contribuera durement à la vie chère et aura un gros effet négatif sur le niveau d’activité et donc sur l’emploi".