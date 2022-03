[VIDÉO] Gondwana 2 : une nouvelle route numérique se dessine

L’OPT a commencé ce mercredi matin à Nouméa le déploiement d’un second câble de télécommunications. Il permettra de sécuriser la connexion Internet entre la Nouvelle-Calédonie et le reste du monde.

"Il est destiné à répondre aux enjeux sociétaux et économiques pour le développement du territoire", a déclaré Philippe Gervolino, directeur général de l’OPT.

Îles Loyauté

Dans un premier temps, le câble Picot-2, qui part de Ouémo vers le Mont-Dore, permettra de sécuriser les connexions des îles Loyauté. Les 10 000 usagers potentiels de Yaté, de l’île des Pins et de Maré bénéficieront d’un raccordement haut débit grâce à cette nouvelle infrastructure.

À partir du 22 mars, un second câble sera tiré entre la Nouvelle-Calédonie et Fidji. Il permettra d’ouvrir une nouvelle route numérique entre le Caillou et le reste du monde.

L’opération sera terminée en mai, pour un investissement chiffré à 4,5 milliards de francs. Le premier câble Gondwana 1 avait été posé en 2008 entre l’Australie et la Nouvelle-Calédonie.

Les explications en vidéo :