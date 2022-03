[VIDÉO] Un poisson-lune échoué plage du Méridien a retrouvé la liberté

Xavier Neyrat, technicien à l’aquarium des lagons, a déjà eu la chance de croiser un poisson-lune, en plongeant près de Nice. Mais ce type de rencontre est rare. Les mola mola, qui sont sur la liste des espèces protégées, évoluent en solitaire dans le grand bleu. Avec leur nage particulière, ces poissons, dépourvus de queue, ont besoin de beaucoup de vide autour d’eux.

Le juvénile qui a été retrouvé dans le lagon, à la pointe du Méridien, vendredi, par un baigneur, a probablement été entraîné là lors de la dépression tropicale. Coincé dans 30 centimètres d’eau trop chaude pour lui, il était mal en point quand les salariés de l’aquarium sont venus le chercher. Ils l’ont accueilli quelques jours dans une grande cuve avant de le relâcher, mardi, à 4 kilomètres au-delà de la passe de Boulari.





Impossible de veiller sur lui plus longtemps, son état risquait de se dégrader dans si peu d’eau. "Ce serait un rêve de le garder", explique Sylvain Govan, responsable du département aquariologie. Mais il lui faudrait un bac immense, pour lui tout seul, et sans décor, car les mola mola peuvent atteindre 2 mètres en quelques mois. "Ils grossissent vite, c’est ce qui les sauve des prédateurs." Le poisson-lune sauvé mesurait environ 60 centimètres et il a pu être nourri sans difficulté par les techniciens de l’aquarium avant de retrouver son environnement.

