Attention aux puffins échoués sur la route

C’est le grand envol pour eux. Les puffins quittent le terrier natal pour vivre leur vie. Mais c’était aussi la "saison des échouages", prévient la Société calédonienne d’ornithologie. Ces oiseaux marins sont très vulnérables lorsqu’ils sont au sol.

L’association appelle les Calédoniens et les Calédoniennes à signaler tous les volatiles tombés sur les voies de circulation à Nouméa et ailleurs.

À lire également : Pouembout : comment protéger les puffins de Pindaï ?

Des bénévoles de l’opération SOS pétrels organisent des rondes entre 18 et 3 heures du matin pour en récupérer le plus possible et éviter les drames, comme à Pouembout en mars.

La Société calédonienne d’ornithologie est joignable au 83 89 40 ou via son site internet www.sco.nc.