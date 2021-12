[EN DIRECT] Ruby se rapproche : l'ensemble du territoire en alerte 2 à partir de ce soir

[10h50] La sécurité civile vient d'annoncer l'évolution des niveaux d'alertes cycloniques.

Face au danger de la dépression tropicale Ruby, qui devrait se transformer en cyclone tropicale dans les prochaines heures, les provinces Sud et des Îles sont placés en alerte 1 aujourd'hui (lundi), à 14 heures. L'alerte 2 sera déclenchée quelques heures plus tard, dès 23 heures.

L'ensemble des communes de la province Nord sera placé en alerte cyclonique de niveau 2 aujourd'hui (lundi) dès 20 heures.

[10h40] La compagnie Air Calédonie informe que tous les vols de ce mardi 14 décembre sont annulés.

"Les passagers qui devaient voyager demain ont la possibilité d'être transférés sur les vols d'aujourd'hui ou de ceux de mercredi 15 décembre et sont invités à se rapprocher des équipes commerciales au 25.21.77 ou en agences. Un report à une date ultérieure est également possible sans pénalité dans le respect de la classe tarifaire choisie initialement", annonce Aircal.

La compagnie assure que "l'ensemble des équipes se mobilise pour se préparer à l'approche du cyclone, ainsi que pour trouver des solutions aux passagers qui devaient voyager sur nos lignes demain. La reprise de l'exploitation est prévue à compter de mercredi en fonction de l'évolution de la situation".

[10h20] La compagnie Yalap Belep, qui assure le transport maritime de passagers entre Koumac et les îles Belep, informe que "compte tenu des mauvaises conditions météorologiques à venir", la rotation du catamaran Seabreeze prévue le mardi 14 décembre aller et retour est annulée.

"Les rotations normales reprendront le jeudi 16 décembre de Koumac à Bélep, et retour le vendredi 17 décembre", informe Yalap Belep.

Le voyage de la barge Belema Nenema, prévu jeudi 16 décembre en carburant, est annulé et reporté au jeudi 30 décembre.

[09h30] Le Service des eaux et déchets des communes (Sivom) de Voh, Koné et Pouembout donne quelques conseils pratiques :

Pour le service de l'eau :

"Les ressources en eau de surface (captage) seront sans doute impactées en cas de fortes pluies : il est à prévoir une eau trouble voire des coupures d'eau si les captages venaient à se boucher", informe le Sivom.

--> En cas d'eau sale, il est déconseillé de la consommer tel quel car le traitement est moins efficace sur une eau trouble.

--> En cas de coupure d'eau, il est demandé de fermer tous les robinets en attente de retour du service qui se fera dans les meilleurs délais une fois l'alerte 2 levée (si nous passons en alerte 2). Le retour à la normale peut être plus ou moins long selon l'état d'encombrement du captage mais aussi de l'état des pistes d'accès.

--> En cas de coupure de courant, les forages seraient eux aussi à l'arrêt pouvant occasionner une interruption de la distribution. Là encore nous vous demanderons d'être patients jusqu'au rétablissement du service.

Pour signaler un manque d'eau, le numéro d'astreinte d'Aquanord est le 75 82 46

Pour le service des déchets :

--> En cas d'alerte 2 : le service de collecte sera interrompu et nous vous demanderons de rentrer votre bac. Un service de rattrapage sera ensuite mis en place.

--> En cas d'alerte 2 : les dépotoirs seront fermés au public.

--> Si l'alerte 2 n'est pas déclenchée, les précipitations pourront perturber la collecte et bloquer l'accès aux dépotoirs.

[09 heures] Ce lundi matin, vers 5 heures, la dépression tropicale forte Ruby se déplace vers le sud-est à environ 20 km/h en s’intensifiant lentement. Elle génère près de son centre des rafales à 130 km/h.

Le phénomène "se déplace vers le sud-est au cours des prochaines 24 heures tout en continuant à se renforcer progressivement. Le scénario le plus probable est un passage au stade de cyclone tropical sur la Nouvelle-Calédonie entre la nuit de lundi à mardi et mardi soir", informe les services de Météo France NC.

Contrairement aux premières prévisions, le système est plus intense lors de son passage sur la Nouvelle-Calédonie, avec des vents devenant destructeurs environ trois heures plus tôt.

Le cyclone tropical va générer des "vents soufflant en rafales jusqu’à 170 km/h près du centre de la dépression en deuxième partie de nuit de lundi à mardi et dans la journée de mardi. Les régions qui sont actuellement les plus menacées par les vents les plus forts sont l’extrême Nord, le Nord-Est et les Loyauté. Ruby étant un système relativement compact, les vents destructeurs avec des rafales entre 130 et 170 km/h se feront sentir le long de la trajectoire du centre dans une bande de 50 à 100 km de large".

Il y aura aussi de fortes précipitations sur l’ensemble du pays dès aujourd’hui. Elles se poursuivront mardi. "Les pluies pourront être particulièrement intenses sur le Nord, la côte Est, les Loyauté et le relief, avec un risque élevé de crues importantes sur les deux côtes de la Grande Terre. Au cours des 24 prochaines heures, les pluies deviennent fortes et parfois orageuses, avec des cumuls moyens de l’ordre de 100 mm en 24 heures, atteignant localement plus de 200 mm en 12 heures sur la côte Est et la chaîne".

La mer sera également particulièrement dangereuse lors du passage de la dépression avec des creux pouvant atteindre huit mètres au large et des impacts possibles à la côte, notamment aux Loyauté.

Si la province Sud et les îles Loyauté sont toujours placées en pré-alerte cyclonique, l’alerte cyclonique n° 1 sera déclenchée sur la province Nord dès 11 heures, aujourd’hui.