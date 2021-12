Ruby impacte déjà le réseau routier bouraillais

"La circulation est actuellement interrompue sur la RT1 au niveau de l’ancien restaurant la Cigogne. Il en est de même à Nekou", prévient dans l’après-midi, le lieutenant Johann Collet, le commandant du centre de secours de la commune. Les soldats du feu sont sur le qui-vive pour porter assistance aux automobilistes qui se retrouveraient en difficulté.

Du côté de Nessadiou, le radier étant lui aussi submergé, Il n’est plus possible aux automobilistes de rejoindre ou de sortir de ce quartier par la voie habituelle. Pour permettre aux usagers bloqués sur la RT1 de se mettre à l’abri jusqu’à réouverture de la route, un centre d’accueil et d’hébergement a été ouvert dans la salle polyvalente. " Nous avons, par le biais de la subdivision de la Foa, demandé au délégué du haut-commissaire également l’ouverture du camp de Nandaï comme centre d’accueil ", informe, le lieutenant Collet.

Si les pluies abondantes ne s’arrêtent pas, il y a de fortes chances que la voirie communale soit aussi impactée dans d’autres secteurs. À la Taraudière ou encore à Téné, l’eau est déjà proche des tabliers des ponts qui desservent ces quartiers.

Fermeture des services municipaux

L’approche de Ruby et donc le déclenchement de l’alerte cyclonique de niveau 1, ce lundi à 14 heures, ont aussi eu pour conséquence la fermeture des services municipaux. " La réouverture de nos services se fera en fonction de l’avancée du phénomène climatique et des consignes de la sécurité civile ", indique, Patrick Robelin, le maire. Les enseignants du collège Louis Léopold Djiet mobilisés dans le cadre de la semaine pédagogique ont également été priés de regagner leur domicile dans l’après-midi. " Pour l’instant notre PC ORSEC n’est pas encore activé, mais nous restons à l’écoute des consignes de la sécurité civile qui suit attentivement le déplacement de ce phénomène météorologique, le premier de la saison " dévoile Jean-Paul Robelin, adjoint au Maire.