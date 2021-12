Le camp des scouts à nouveau saccagé

C’est un coup dur pour l’association des scouts. À peine un an après la destruction de son QG, et à la veille de la venue de 130 enfants, le camp situé à proximité de la rivière des pirogues a été une nouvelle fois visité. Des personnes ont arraché cinq néons doubles d’extérieur, d’une longueur d’un mètre et 20 centimètres chacun, le câblage et les prises. Elles n’ont réussi à repartir qu’avec quatre des luminaires, le cinquième ayant été retrouvé brisé au pied du portail d’entrée. "C’est quand même beaucoup moins grave que l’année dernière, souligne Michel Revercé, le président de l’association. Nous avons un portail sécurisé qui les a empêchés d’entrer en voiture et d’apporter des outils pour forcer l’entrée de notre QG".

Le site étant régulièrement visité, l’association a décidé de mettre un gardien sur place. "Les enfants arrivent lundi, nous avons déjà stocké tout ce dont ils auront besoin durant leur camp sur place, un vol serait catastrophique pour nous", explique Michel Revercé. Il n’hésite pas à ironiser : "ils doivent savoir qu’on n’est pas trop occupé en ce moment, et donc ils nous offrent des petites activités pour qu’on soit au top lundi matin".