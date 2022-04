Mont-Dore : Le CCAS cambriolé et vandalisé dans la nuit

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 4 heures, le centre communal d’actions sociales a été cambriolé et vandalisé. Les auteurs des faits ont enfoncé, certainement à l’aide d’un pied-de-biche, la porte d’entrée de la structure municipale de Boulari. À l’intérieur, trois autres portes ont également été forcées. Les cambrioleurs sont repartis avec un coffre.

Une recrudescence de vols ces dernières semaines

"C’est malheureux parce que c’est un outil de travail au service de la population la plus démunie", se désole Dominique Bégaud, directrice du CCAS. Pour exposer leur mécontentement, les agents du centre tiendront un débrayage, lundi matin, entre 7h30 et 8h30. Pour le maire, Eddie Lecourieux, cet acte de vandalisme est "scandaleux". "S’attaquer à un outil au service des plus nécessiteux, il faut vraiment avoir atteint le fond." L’occasion également pour le premier édile d’alerter la population sur "une recrudescence de vols dans la commune ces dernières semaines", avec notamment des vols de véhicules en série. Pour autant, Eddie Lecourieux souhaite se concentrer "sur ceux qui donnent plutôt que ceux qui cassent" et assure que la ville "sera là pour continuer le travail".