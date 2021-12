Plus de cinq kilos de cannabis saisis, des chambres de culture, trois interpellations : un trafic démantelé au Mont-Dore

Le trafic était particulièrement organisé.

Les gendarmes de la compagnie de Nouméa viennent de procéder au démantèlement d’une équipe spécialisée… dans le cannabis.

Trois personnes, dont un couple résidant au Mont-Dore, ont été interpellées le 21 décembre par les enquêteurs de la brigade de recherches, suspectes de se livrer à un trafic de vente d’herbe entre la Brousse et le Grand Nouméa.

"Il ressort des éléments de la procédure qu’au sein du couple, une femme âgée de 26 ans s’est livrée activement au trafic, en s’approvisionnant et en cédant de l’herbe de cannabis depuis janvier 2020 jusqu’en décembre 2021. Elle avait organisé son trafic par le biais d’annonces sur un réseau social, et ses clients la contactaient par message privé ou SMS", annonce le procureur de la République, Yves Dupas.

Son concubin a également reconnu participer à cette entreprise illégale en jouant le rôle d’intermédiaire pour livrer la drogue.

"Le couple indiquait que l’argent du trafic avait permis de financer leurs dépenses d’alimentation et d’habillement mais aussi des séjours dans des hôtels ou la location de véhicules", dévoile le magistrat.

Les gendarmes ont retrouvé au cours de la perquisition du domicile deux chambres de culture de cannabis, plus de trois kilos d’herbe dont 930 grammes déjà conditionnés pour la vente.

Une troisième personne, domiciliée à Nouméa, a également été arrêtée. Dans son domicile, presque trois kilos de cannabis et trois chambres de culture. "Il estimait son bénéfice total à près de 2 millions de francs", précise Yves Dupas.

Le parquet a décidé de faire comparaître les trois trafiquants dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La jeune femme a accepté la peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis. Le concubin a été condamné à six mois de prison ferme. Le troisième mis en cause a quant à lui été sanctionné de deux ans de prison, dont un an avec sursis.

La justice a procédé à la confiscation des sommes d’argent saisies et la confiscation des produits stupéfiants comme des matériels servant aux chambres de culture.