Un homme condamné pour des menaces et des insultes sur Louis Mapou

Un homme de 34 ans, originaire de Païta, a été condamné à la peine de sept mois de prison en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Des poursuites avaient été diligentées par le parquet de Nouméa du chef de menace de crime ou délit à l’encontre de Louis Mapou, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après la découverte de messages sur les réseaux sociaux.

"Entre le 24 et le 25 octobre 2021, lors d’échanges portant sur l’obligation vaccinale, le mis en cause avait posté un message sur la page Facebook du journal des Nouvelles-Calédoniennes comprenant les termes suivants : "Mapou, tu vas finir comme Tjibaou avec une balle. Fais bien ton vendu, ton double face mais n’oublie jamais la parole des vieux. Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. La roue tourne pour tout le monde, sale vieux bâtard", a expliqué le procureur de la République Yves Dupas.

L’enquête avait été ouverte après un signalement du haut-commissaire au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

"Les investigations diligentées avec une grande efficacité par la section de recherches de la gendarmerie ont permis d’identifier l’auteur de ce délit, puni de la peine de trois ans de prison", a poursuivi le magistrat.

Entendu en garde à vue, l’internaute insultant a reconnu "avoir rédigé et diffusé le message de menace, en expliquant avoir voulu interpeller le président du gouvernement pour attirer son attention sur 'le manque de prise en considération de la jeunesse kanak par les élus indépendantistes'".

Le mis en cause, déjà connu pour des délits de violences volontaires et de dégradation de biens, a également précisé dans ses auditions qu’il n’était "pas dans ses intentions de mettre à exécution ces menaces et qu’il s’était emporté lors d’un échange avec un autre internaute. Il indiquait qu’il regrettait avoir agi de la sorte, et ne pensait pas avoir pu choquer l’opinion à ce point".

"Je tiens à rappeler que le parquet de Nouméa met en œuvre une politique pénale empreinte de célérité et de fermeté à l’égard des auteurs des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat électif qui sont les représentants de la démocratie nationale et locale, toute atteinte à leur encontre constituant une atteinte au pacte républicain", a conclu le procureur Yves Dupas.