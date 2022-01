Personne disparue en jet-ski au Mont-Dore : les recherches sont arrêtées

Porté disparu en mer dans le secteur du Vallon-Dore depuis dimanche après-midi, un homme est toujours introuvable.

Le gouvernement vient d’indiquer que les recherches, qui avaient repris lundi matin, sont désormais arrêtées.

"Les recherches ont repris ce matin dès le lever du jour. Malgré des conditions météorologiques favorables, les moyens de la DSCGR (direction de la sécurité civile et de la gestion des risques), de la SNSM et de la gendarmerie nationale n’ont pas permis de retrouver la personne disparue. Le MRCC a mis fin aux recherches maritimes et aériennes en fin de matinée, sans résultat", annonce le gouvernement, demandant aux usagers de la mer "naviguant dans la zone une vigilance particulière".