7 accidents de la route cette nuit, dont un corporel

Une voiture, de la marque Ford fiesta, a percuté un pick-up, un Ford Ranger, provoquant deux blessés. Si leur pronostic vital n’est pas engagé, ils ont été transportés au Médipôle.

L’accident s’est produit hier, à 18h43, à proximité de la tribu de Saint Laurent à Païta. Les quatre personnes à bord du véhicule en cause, n’ont eu aucun dommage corporel, mais ont abandonné le véhicule et pris la fuite. Ils étaient à pied, le long de la RT1, en direction de La Tontouta. La gendarmerie les a appréhendés dans les heures qui ont suivi l’accident.

Pour l’heure, les causes de l’accident ne sont pas connues.

Une nuit mouvementée

Tout au long de la nuit, six autres accidents ont eu lieu dans le pays. Cinq dans le Grand Nouméa, un à Canala. Ils sont tous matériels et n’engagent donc pas la santé des personnes impliquées. Toutefois, sur ces six accidents, cinq se sont produits durant les heures de couvre-feu.