[EN DIRECT] Le pays sous des trombes d’eau : vigilance orange, routes impraticables… Le point sur la situation

En dehors de Bélep et de l’Île des Pins, tout le pays est en alerte à cause des fortes pluies.

[EN DIRECT]

Selon Météo-France NC, les précipitations vont remonter "lentement vers le Nord" au cours de la nuit de jeudi 6 à vendredi 7 janvier. Suivez l’évolution de la situation en direct.

[09h25] Fermetures des parcs provinciaux :

Les intempéries ont eu raison des trois parcs gérés par la province Sud. Le parc provincial zoologique et forestier, le parc provincial de la Rivière bleu et le parc provincial des Grandes Fougères sont fermés "jusqu’à nouvel ordre".

[09h10] Un point sur la situation des routes avec le SIVM Sud :

Boulouparis :

- Secteur privé Haut-Ouaménie : impraticable.

- Radier entrée du lotissement RM1 Bouraké : praticable en 4x4.

- Entrée Sud (pont Anderson) RM1 Bouraké : praticable en 4x4.

- Entrée sud (radier Riverpoint) RM1 Bouraké : praticable en 4x4.

- Entrée Nord (radier Ferre) : impraticable.

- RM4 Tribu Nassirah (radier route d’entrée) : accès non submergé.

- RM9 Tribu Kouergoa (radier route d’entrée) : submergé praticable VL.

- RM7 Valée de la Ouenghi (radier fin RM) : impraticable.

- RM7 Vallée de la Ouenghi/RT1 intersection : accès non submergé.

- Privée lotissement Ouenghi Rivière : accès non submergé.

- RM3 Tribu Ouinané (radier route d’entrée) : accès non submergé.

- CR13 lotissement Tontouland : accès non submergé.

- Privée Tontouta Rivière : accès non submergé.

La Foa :

- RM1 Thia – Entrée Sud (côté Fonwhary) : impraticable.

- RM1 Thia – Entrée Sud (côté village) : impraticable.

- RM18 Lebris – Entrée Nord (radier Puech) : impraticable.

- RM18 Popidery (radier Germain) : praticable en 4x4.

- RM3 Début route tribu Kouma (pont Pierrat) : impraticable.

- RM3 Tribu de Koindé (radier de la chapelle) : non reconnu

- RM16 Route de Pocquereux : praticable en 4x4 (éboulement).

Farino :

- RM18 Route Tendéa – pont Alpi : accès non submergé.

- RM2 Plaine aux truie – pont Bloc : accès non submergé.

- RM4 Focola – Pont Pasaquin : /

Sarraméa :

- RM5 Mairie – Évasion (radier) : praticable en 4x4.

- RM2 Tribu Grand-Couli (pont + radier) : accès non submergé.

Moindou :

- RM6 route de la Vallée : praticable en 4x4.

- RM4 route du Charbonnage : accès non submergé.

- RT Tribu Moméa : accès non submergé.

- RM9 Tanghy – radier de chez Moulin : accès non submergé.

[8h46] Avec les pluies, les bus du réseau Tanéo ne circulent plus partout à Nouméa. La ligne D7 suspendue. La D5 ne circule qu’entre Higginson et la promenade de Koutio.

Le réseau Raï a annoncé la suspension de toutes les lignes, jeudi 6 janvier.

[8h20] Les gendarmes signalaient plusieurs axes routiers bloqués ou impraticables dès 5 heures.

À Bourail, la RT1 est fermée entre le rond-point sud et l’intersection RT1/RP20 menant à Poé, à cause d’un caillou qui risque de tomber. La commune a ouvert la salle omnisports de la commune ouverte.

À La Foa, la circulation est praticable au niveau de Fonwhary. La passerelle Marguerite est infranchissable dans les deux sens. "Même en 4x4", précisent les gendarmes.





À Dumbéa, la RT1 est impraticable direction Katiramona, au niveau du Top Store, à l’entrée du parc Fayard et au niveau de l’entreprise Dumez. La circulation est par contre rétablie au niveau du col de Tonghoué.

[8h13] Les vigilances orages et fortes pluies coupent la Nouvelle-Calédonie en trois. Le nord du pays, à partir de Poya et Ponérihouen, et les Loyauté ont été placés en alerte jaune. Le sud du pays, après Bourail et Houaïlou, est en vigilance orange.





Seulement Bélep et l’Île des Pins sont épargnés.

[7h00] La liste des communes placées en vigilance orange s’allonge, jeudi 6 janvier. Dans la matinée, la Sécurité civile a ajouté Thio, Nouméa, le Mont-Dore, Yaté, Canala, Kouaoua et Houaïlou.

Les communes de Bourail, Moindou, Sarraméa, La Foa, Farino, Boulouparis, Païta et Dumbéa étaient déjà menacées par les fortes pluies.

[22h35] Attention à la population.

Les services de Météo-France NC viennent de lancer, à compter de mercredi soir, une vigilance météorologique orange "fortes pluies – orages" sur les communes de Bourail, Moindou, Sarraméa, La Foa, Farino, Boulouparis, Païta et Dumbéa.

"La sécurité civile appelle la population des communes concernées à se tenir informée de l’évolution de la situation en allant sur le site de Météo-France Nouvelle-Calédonie, www.meteo.nc, en appelant le répondeur d’information de Météo-France Nouvelle-Calédonie au 36 67 36 ou en écoutant les informations diffusées par les différents médias", annonce la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR).

Les consignes sont à respecter :

- Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité.

- Ne franchissez pas, à pied ou en voiture, les ravines ou les rivières en crues ou qui peuvent l’être soudainement ainsi que les radiers ou routes submergés.

- Ne pas entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature et interrompre toute séance en cours.

- Tenez les enfants à distance des caniveaux, ravines et rivières qui peuvent à tout moment déborder.

- Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et constituez une réserve d’eau potable.

- Faites attention à l’eau du robinet qui est susceptible d’être impropre à la consommation au moins 48 heures après l’arrêt des pluies.

- Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable, bordure de ravine…), prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, préparez-vous à l’évacuation éventuelle de votre domicile.

- Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et conformez-vous à leurs instructions.

Dans son bulletin, Météo-France NC explique que "les cumuls attendus s’ajoutent aux pluies conséquentes déjà tombées faisant gonfler et déborder les cours d’eau".

Conséquence de ces pluies diluviennes, la Sécurité civile vient d’activer le plan ORSEC "Événements météorologiques dangereux".

Les fortes précipitations qui s’abattent sur le pays ont de nombreuses conséquences.

Un éboulement s’est produit mercredi en début de soirée sur la commune de Bourail, au niveau de l’hôtel-restaurant de La Nera. Au moins un imposant rocher est tombé sur la route.





Conséquence, la circulation est interdite sur la RT1.

Il est toujours possible de rejoindre Poé, la coupure de l’axe se situe juste après de l’embranchement.

Pour rappel, vingt-six communes ont été placées en vigilance jaune fortes pluies – orages par Météo-France NC jusqu’à 16 heures, jeudi 6 janvier.

Du côté de Païta, la municipalité a pris un arrêté pour interdire à la circulation plusieurs ponts et radiers : les radiers de Nogouta, Ziza 1 et 2 et les ponts du lotissement Niaoulis et Rolland et des Sœurs au Mont Mou.

Par ailleurs, le maire de la commune a ouvert deux centres d’hébergement et d’accueil seront dès 18h30 à l’Arène du Sud et à la mairie annexe de Tontouta.

Deux numéros d’appel sont d’ores et déjà activés : 35 21 11 et 35 21 12. Les autorités demandent à la population "d’éviter toute traversée des radiers ou de creeks en cas de débordement. Restez vigilants et n’hésitez pas à gagner un refuge ou un point haut si vous vous sentez en danger".

Sur la commune de Moindou, la route de la vallée et Lebris et le radier Puech sont impraticables également. Plus au Nord, à Pouembout, l’eau monte inexorablement sur les routes.