Un avis de recherche pour retrouver Rozanne Apock, 15 ans, à Nouméa

La police a lancé un avis de recherche pour retrouver Rozanne Apock, 15 ans. L’adolescent a fugué le 3 décembre. Elle a quitté le domicile de sa grand-mère qui habite à Magenta Aérodrome.

Elle a été vue la dernière fois le 6 décembre, dans le quartier Vallée-des-Colons, à Nouméa.

Appeler la police

Elle est d’origine mélanésienne, mesure 1m75 et est de corpulence fine, décrit l’avis de recherche. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pantalon jean’s clair, un tricot militaire et une paire de tennis de couleur blanche. La police précise qu’elle portait un chignon. Ses cheveux sont crépus et de couleur marron/noir.

Toutes les informations peuvent être transmises en appelant le 17 ou le commissariat de police de Nouméa au 24 33 00.