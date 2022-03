Après le cambriolage du domicile de la médecin, le dispensaire de l’île des Pins ferme ses portes

C’en est trop pour la province Sud.

"Le Centre médico-social (CMS) de l’Île des Pins, ses personnels administratifs et soignants sont la cible d’exactions et d’agressions répétées que la province Sud dénonce avec la plus grande vigueur", annonce l’institution provinciale.

D’après elle, le domicile de la médecin, "fraîchement recrutée en emploi local, et qui entretient en outre des liens personnels avec les Kunié", a été cambriolé.

"La Province condamne ces actes de délinquance et adresse son soutien et sa sympathie à la médecin victime et à sa famille. Cette situation est parfaitement intolérable et conduirait inéluctablement, si elle perdure, à priver l’Île des Pins d’une médecine de proximité de qualité, dont ses populations ont tant besoin : la récente crise de la Covid 19 et les périodes de confinement en témoignent, tout comme la pénurie de personnels soignants qui, jusqu’à présent, n’a pas affecté le bon fonctionnement des centres médico-sociaux en province Sud", expliquent les autorités.

Malgré les alertes lancées par la province à la mairie et aux autorités coutumières, "l’amélioration durable de la situation n’est pas au rendez-vous", regrettant que "le Conseil local pour la sécurité et la prévention de la délinquance (CLSPD), pourtant annoncé, n’a toujours pas été installé".

Conséquence, la province Sud a décidé de fermer le dispensaire de l’île des Pins pendant 24 heures (sauf urgences), le lundi 7 mars, "en solidarité avec tous ses personnels mobilisés au service des Kunié et de leur santé. Cette journée sera aussi l’occasion de travailler avec les équipes et leur hiérarchie sur les mesures à mettre en place par chacun des acteurs concernés. Cette action est ainsi l’occasion de mesurer l’urgence de la situation, d’appeler à un retour à la raison et au civisme et de voir le CLSPD constitué afin qu’il agisse pour traiter durablement les exactions constatées".