Climat: les bénéfices d'une limitation du réchauffement à 2°C excèdent les coûts, selon le Giec

"Les bénéfices économiques et sociaux d'une limitation du réchauffement climatique à 2°C dépassent le coût des mesures à mettre en place", assurent les experts climat des Nations unies dans leur synthèse publiée lundi.

"Retarder les mesures de limitation et d'adaptation (...) réduirait leur faisabilité et augmenterait les pertes et les dommages", mettent en garde les scientifiques du Giec, tandis que leur mise en oeuvre accélérée et soutenue "apporterait de nombreux avantages connexes, en particulier pour la qualité de l'air et la santé".