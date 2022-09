Electricité: un plafonnement des "superprofits" rapporterait 140 milliards d'euros (von der Leyen)

Plafonner les revenus des producteurs d'électricité à base d'énergies renouvelables et de nucléaire permettrait de lever "plus de 140 milliards d'euros" pour les Etats de l'UE, qui pourraient les redistribuer aux ménages et entreprises vulnérables, a déclaré mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

A la faveur de l'envolée des prix de l'électricité dans le sillage de ceux du gaz, ces entreprises revendent leur production très au-delà de leurs coûts de production, des superprofits que Bruxelles propose de récupérer: "En ce moment, il n'est pas juste de réaliser des bénéfices extraordinaires grâce à la guerre sur le dos des consommateurs", a affirmé Mme von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg.