Deux jeunes d’origine wallisienne tués à Angers

Dans la nuit de vendredi à samedi, à Angers, une rixe éclate. Elle dégénère et conduit à la mort de trois jeunes, dont deux d’origine wallisienne. Atama et Manolito étaient des enfants du club SCO Rugby Angers.

Ils seraient Calédoniens. "C’est avec stupeur que nous avons appris que ce sont des jeunes calédoniens d’origine wallisienne qui ont été victimes d’une agression mortelle à Angers", peut-on lire sur le Facebook du 1er Vice Président de la province Sud, Philippe Blaise.

Des circonstances encore floues

La rixe aurait éclaté vers une heure du matin dans le centre-ville d’Angers pour se terminer peu avant 3 heures du matin sur l’esplanade Cœur de Maine, près du château d’Angers. "La police est intervenue une première fois vers 1h00 du matin" suite à un appel pour des jeunes filles importunées par le suspect. "Mais quand la police est arrivée, l’homme était parti et c’était calme", a indiqué à l’AFP samedi en fin d’après-midi M. Bouillard. Les circonstances du drame sont encore floues. Un peu plus tard dans la nuit, il serait revenu et aurait été éconduit "assez fermement par des membres du groupe". Il revient ensuite une troisième fois, "cette fois avec un couteau", a poursuivi le magistrat, selon lequel "on ne sait pas" si les trois jeunes gens tués sont ceux qui l’avaient évincé précédemment. "L’altercation n’est pas liée à un tapage", comme évoqué dans un premier temps, a affirmé le procureur.