Iran: au moins 31 morts depuis le début des manifestations (ONG IHR basée à Oslo)

Au moins 31 civils ont été tués en Iran depuis le début de manifestations, réprimées par les forces de sécurité, et protestant contre la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des moeurs, a rapporté jeudi l'ONG Iran Human Rights (IHR) basée à Oslo.

"Le peuple iranien est descendu dans les rues pour se battre pour leurs droits fondamentaux et leur dignité humaine (...) et le gouvernement répond à ces manifestations pacifiques avec des balles", a dénoncé le directeur de l'ONG Mahmood Amiry-Moghaddam dans un communiqué, en publiant un bilan après six jours de manifestations.