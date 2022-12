Kurdes tués à Paris: le tireur présumé inculpé et incarcéré

Le retraité français de 69 ans, soupçonné d'avoir tué vendredi trois Kurdes et blessé trois personnes à Paris et qui a reconnu une "haine des étrangers pathologique", a été inculpé lundi et incarcéré, a indiqué une source judiciaire.

Le suspect, ex-conducteur de train, a été inculpé pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d'arme, a précisé cette source.