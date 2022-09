Le besoin d'un nouveau gazoduc Espagne-France n'est "pas évident", estime Macron

Il n'y a "pas d'évidence" au "besoin" d'un nouveau gazoduc entre la France et l'Espagne, a estimé lundi le président français Emmanuel Macron, interrogé sur le projet Midcat, soutenu par Madrid et Berlin mais vu d'un œil méfiant par Paris.

En Europe, "on a besoin de plus d'interconnexion électrique. Je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de plus d’interconnexion gazière, dont les conséquences, en particulier sur l'environnement, et en particulier sur l'écosystème, sont plus importantes. (...) Il n'y a pas d'évidence de besoin, il n'y a pas d'évidence aujourd'hui, pas d'évidence demain, il y a de vraies difficultés", a déclaré M. Macron, lors d'une conférence de presse, au sortir d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz.