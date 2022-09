Lutte contre les incendies: l'UE va acheter dix avions et trois hélicoptères (von der Leyen)

L'Union européenne va doubler ses capacités de lutte contre les incendies l'année prochaine en achetant dix avions amphibies légers et trois hélicoptères supplémentaires, a annoncé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

"Cet été, nous avons envoyé des avions de la Grèce, la Suède ou d'Italie pour combattre des incendies en France et en Allemagne. Mais comme ces évènements deviennent plus fréquents et plus intenses, l'Europe aura besoin de plus de capacités", a déclaré la responsable dans son discours annuel sur l'état de l'Union devant les eurodéputés à Strasbourg.