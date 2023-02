Macron annonce qu'il se rendra en Chine "début avril"

Emmanuel Macron a annoncé samedi qu'il se rendrait en Chine "début avril", en appelant Pékin à "nous aider à faire pression sur la Russie" afin de "stopper l'agression" et "bâtir la paix".

Au lendemain de la publication par la Chine d'un document appelant à des pourparlers de paix et une "solution politique", le chef de l'Etat français, qui s'est exprimé en marge d'une visite du Salon de l'agriculture, a expliqué que cette paix n'était "possible que si elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien".