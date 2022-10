Macron préconise un "soutien fort" à la filière automobile européenne face aux Etats-Unis et à la Chine 

Le président français Emmanuel Macron préconise un "soutien fort" et le "plus vite possible" à la filière automobile européenne face à la Chine et aux Etats-Unis, dans un entretien avec le quotidien Les Echos à paraître lundi.

"Je défends fortement une préférence européenne sur ce volet et un soutien fort à la filière automobile. Il faut l’assumer et cela doit advenir le plus vite possible", a déclaré le chef de l'Etat qui se rendra lundi à l'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris.