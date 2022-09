Macron s'entretient avec Scholz sur la crise de l'énergie lundi en visioconférence (Elysée)

Emmanuel Macron va s'entretenir lundi après-midi par visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz de la crise énergétique et de la solidarité européenne pour y faire face, a indiqué l'Elysée.

Leur échange, prévu à 15H00, "portera sur la situation énergétique en Europe et sur les actions déjà conduites, au niveau national comme européen, pour préserver la sécurité d'approvisionnement, agir sur les prix de l'électricité et maintenir une pleine solidarité entre États membres. Ils aborderont les mesures complémentaires qui pourront être prises pour protéger les ménages et les entreprises", a indiqué la présidence française.