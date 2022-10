Prix Bayeux des correspondants de guerre: Associated Press, France 5, Editions Sidwaya et France Info-RTS récompensés

Le Prix Bayeux des correspondants de guerre a été attribué samedi à des reportages traitant pour la plupart de l'Ukraine et diffusés par Associated Press en photo, France 5 en télé, France Info - RTS en radio et Editions Sidwaya en presse écrite.

A l'exception du Burkina Faso pour la presse écrite, la couverture de l'invasion russe de l'Ukraine s'est adjugée tous les premiers prix de cette 29e édition où l'Afghanistan occupait également une place centrale.