Regain de tensions en Bourse sur les banques européennes

Les banques européennes étaient de nouveau chahutées en Bourse mercredi, entraînant l'ensemble des indices européens, avec de nouvelles craintes sur les éventuelles répercussions des faillites d'établissements aux Etats-Unis.

Credit Suisse, une des banques perçues comme les plus fragiles en Europe, plongeait de 7,01% vers 09H30 GMT, BNP Paribas chutait de 5,96% et Société Générale de 5,25%. Les principaux indices européens perdaient entre 1,2% et 1,6% alors qu'ils avaient ouvert en légère baisse.