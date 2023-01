Retraites: Borne entend les "interrogations" et les "doutes" après la mobilisation

Elisabeth Borne a assuré mardi entendre les "interrogations" et les "doutes" suscités par la réforme des retraites, tout en assurant vouloir maintenir son "cap", au soir d'une nouvelle mobilisation massive contre le projet.

"La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra, dans la transparence, d'enrichir notre projet avec un cap: assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité!", a tweeté la Première ministre, lors de la première réaction gouvernementale à la deuxième journée de grèves et manifestations, encore plus massive que la première.